Trabzonspor: "Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat’ın kulübümüze transferleri konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kasımpaşa’ya, Evren Eren Elmalı’nın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 3 milyon 600 bin EURO + KDV, Doğucan Haspolat’ın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 1 milyon 200 bin EURO + KDV, 3 (üç) taksit halinde ödenecektir."