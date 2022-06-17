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Trabzonspor: "Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat’ın kulübümüze transferleri konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kasımpaşa’ya, Evren Eren Elmalı’nın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 3 milyon 600 bin EURO + KDV, Doğucan Haspolat’ın sözleşmesinin fesih

Trabzonspor: "Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat’ın kulübümüze transferleri konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kasımpaşa’ya, Evren Eren Elmalı’nın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 3 milyon 600 bin EURO + KDV, Doğucan Haspolat’ın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 1 milyon 200 bin EURO + KDV, 3 (üç) taksit halinde ödenecektir."

Spor 17.06.2022, 15:25
Trabzonspor: "Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat’ın kulübümüze transferleri konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kasımpaşa’ya, Evren Eren Elmalı’nın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 3 milyon 600 bin EURO + KDV, Doğucan Haspolat’ın sözleşmesinin fesih

Trabzonspor: "Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat’ın kulübümüze transferleri konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kasımpaşa’ya, Evren Eren Elmalı’nın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 3 milyon 600 bin EURO + KDV, Doğucan Haspolat’ın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 1 milyon 200 bin EURO + KDV, 3 (üç) taksit halinde ödenecektir."

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