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Trabzonspor evindeki seriyi 10 maça çıkarmayı hedefliyor

Trabzonspor, sahasındaki yenilmezlik serisini Fenerbahçe karşısında 10 maça çıkarmayı hedefliyor.

Spor 14.10.2021, 10:26
Trabzonspor evindeki seriyi 10 maça çıkarmayı hedefliyor

Trabzonspor, sahasındaki yenilmezlik serisini Fenerbahçe karşısında 10 maça çıkarmayı hedefliyor.

Trabzonspor, Süper Lig’in 9 haftasında 17 Ekim Pazar günü saat 19.00 Medical Park Stadyumu’nda Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakayla yenilmezlik serisini 10 maça çıkartarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmayı hedefliyor. Deplasmanda 22 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak rekor kıran bordo-mavililer evinde de bu seriyi sürdürmek istiyor.

Son olarak evinde 2020-21 sezonunda 8 Mart 2021’de Alanyaspor’a 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibi söz konusu günden beri sahasında maç kaybetmedi.

Trabzonspor bu sezon ise evinde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, sahasında Sivasspor’u 2-1 mağlup ederken Galatasaray ile 2-2 ve Alyanyaspor ile de 1-1 berabere kalmıştı. Evinde 5 puan toplayan Trabzonspor, deplasmanda ise 13 puan alarak 18 puan elde etti.

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