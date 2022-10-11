Trabzonspor evinde yenilmezlik serisini sürdürdü

Evinde Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezliğini 29 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, iç sahada yenilmezlik serisini sürdürdü.

Bordo-mavililer, 8 Mart 2021’de Alanyaspor’a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra evinde mağlup olmadı. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından 2020-2021 sezonunda 6 iç saha mücadelesinde 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Trabzonspor, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda lig boyunca sahasındaki karşılaşmalarda hiç yenilgi yaşamadı. 19 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik alan bordo-mavili ekip, 43 puanla Konyaspor ile birlikte iç sahada en fazla puan toplayan takım oldu.

Karadeniz ekibi, bu sezon ligde taraftarı önünde çıktığı 4 maçta Atakaş Hatayspor’u 1-0, Gaziantep FK’yi de 3-2 yenerken, Galatasaray ve Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Trabzonspor, evindeki son 29 karşılaşmasında 18 galibiyet, 11 beraberlikle elde etti. Bordo-mavililer, söz konusu iç saha mücadelelerinin birinde Altay’la zemin bakımı çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaşırken, bu müsabakadan da 2-1 galip ayrıldı.

1994-1996 arasındaki seriyi geçti

Trabzonspor, Gaziantep FK karşısındaki sonuçla, Mart 1994 ve Nisan 1996 arasında 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik aldığı yenilmezlik serisini Kasımpaşa maçıyla birlikte 29 maça çıkartarak söz konusu dönemdeki başarısını geride bıraktı.