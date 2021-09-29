Trabzonspor eski Başkanı Muhharem Usta’nın acı günü

Trabzonspor Kulübü eski Başkanı Muharrem Usta’nın babası İsmail Hakkı Usta hayatını kaybetti.

Covid-19 nedeniyle 93 yaşında hayatını kaybeden Usta’nın cenazesi Trabzon Merkez Gündoğdu Köyü Camii’nde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Cenazeye Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ak Parti Trabzon Milletvekilleri Salih Cora ve Bahar Ayvazoğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, KTÜ Rektörü Hamdullah Çuvalcı’nın yanı sıra spor ve sağlık camiasından birçok isim katıldı.