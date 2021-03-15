Son Dakika
Türkiye Finans'ın emek ve mücadele konulu Yeni Âlâ Bankacılık filmi gerçek bir hikayeden ilham alıyor
Trabzonspor en az gol attığı sezonda
Trabzonspor, son 4 sezonda en az gol attığı dönemi yaşıyor.
Spor 15.03.2021, 13:19
4
Spor Toto Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından 0-0 beraberlikle ayrılan Trabzonspor, gol bulmada problem yaşıyor.
Ligde oynadığı 29 maçta 35 gol atan Trabzonspor, son 4 sezonda en az gol attığı dönemi yaşıyor.
Trabzonspor, geçen sezonun 29. haftasında eski yıldız oyuncusu Sörloth'un da büyük katkılarıyla 65 gol bulmuştu.
Karadenizli ekip, geçen sezona göre 30 gol az kaydederek bu konuda başarısızlık yaşıyor.
Son 4 maçta 3 gol atarak 4 puan kazan bordo-mavili ekip şampiyonluk yarışından epeyce uzaklaştı.