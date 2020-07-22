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Trabzonspor, Eddie Newton yönetiminde çalıştı
SÜPER LİG'İN 34, HAFTASINDA DEPLASMANDA HES KABLO KAYSERİSPOR İLE KARŞILAŞACAK OLAN TRABZONSPOR, ANTRENÖR EDDİE NEWTON YÖNETİMİNDE ÇALIŞTI.
Spor 22.07.2020, 20:37
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Süper Lig’in 34, haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, antrenör Eddie Newton yönetiminde çalıştı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, antrenör Eddie Newton yönetiminde 18.00’de yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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