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Sosyal medya hesabından bakan ve AK Parti yöneticilerine hakaretten dava açılan eski savcı suçlamayı kabul etmedi
Trabzonspor: "Dünkü antrenmanda sağ kalçasından sakatlanan Fode Koita’nın çekilen MR’ında sağ üst adalesinde ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Trabzonspor: "Dünkü antrenmanda sağ kalçasından sakatlanan Fode Koita’nın çekilen MR’ında sağ üst adalesinde ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Spor 22.09.2021, 13:39