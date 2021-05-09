Trabzonspor, dördüncülüğü garantiledi

Trabzonspor, Antalya engelini yıldızlarıyla aştı... Mücadeleye müthiş başlayan Bordo-Mavililer, Nwakaeme’nin ceza sahası dışından attığı golle öne geçti.

Nijeryalı futbolcu, ligde tam 14 maçlık gol orucunu bozdu. 1-0 öne geçtikten sonra çok net fırsatlar yakalayan Trabzonspor ilk yarıda farkı kaçırırken, ikinci devrenin başında Abdülkadir Ömür sahneye çıktı.

19 Ocak’taki Konya maçında ayak bileği kırılan genç yıldız, yaklaşık 4 ay sonra ilk 11’de başladığı maçta, etkili performansını golle süsledi. Antalyaspor, Amilton ile farkı 1’e indirse de devamını getiremedi ve Fırtına Akyazı’da üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Puanını 67’ye çıkartan Bordo-Mavililer, en yakın rakibi Hatay’ın 7 puan önünde bulunuyor.

4 SIRAYI GARANTİLEDİ

Dolayısıyla 4. sırayı garantileyen Trabzonspor, önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi’nde boy gösterecek. Salı günü Konya deplasmanına gidecek olan Fırtına, son haftadaki Gençlerbirliği mücadelesiyle ligi tamamlayacak. Abdullah Avcı ve öğrencilerinin tek hedefi; bu iki maçı da kazanıp, sezonu 73 puanla noktalamak.