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Trabzonspor, Doğan Erdoğan'ın sözleşmesini feshetti

Trabzonspor, futbolcusu Doğan Erdoğan'ın sözleşmesini feshetti.

Spor 18.09.2020, 14:04
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Trabzonspor, Doğan Erdoğan'ın sözleşmesini feshetti

Trabzonspor, futbolcusu Doğan Erdoğan'ın sözleşmesini feshetti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ''Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Doğan Erdoğan arasındaki 28.06.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.'' denildi.

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