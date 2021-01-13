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Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yeniden aday olduğunu açıkladı

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, son olarak bir dönem daha Divan Başkanlığı’na aday olmaya karar verdiklerini söyledi. Sürmen, tüzük tadilatı döneminde 26 bin olan üye sayısının 13 bin 177’ye düştüğünü belirtti.

Spor 13.01.2021, 17:08
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Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yeniden aday olduğunu açıkladı

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, son olarak bir dönem daha Divan Başkanlığı’na aday olmaya karar verdiklerini söyledi. Sürmen, tüzük tadilatı döneminde 26 bin olan üye sayısının 13 bin 177’ye düştüğünü belirtti.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte kurul başkanlarının katılımıyla birlikte Trabzon basınıyla buluştu. Kadir Özcan Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantı, Divan Başkanı Ali Sürmen’in açılış konuşmasıyla başladı. Sürmen, sonrasında ise basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı.

Önümüzdeki dönemde aday olup-olmayacağı şeklindeki soruya ise Ali Sürmen, "Pandemi nedeniyle istişare yapmak bir araya gelmek zor. Bu arada sporun paydaşları ve Trabzonspor’da görev yapmış değerli abilerimize ve arkadaşlarımızla fikir alışverişi yaptık. Bu durumu kendi kurulumuzda değerlendirdik. Son olarak bir dönem daha Divan Başkanlığı’na aday olmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

Transferlerle ilgili fikirleri yönetim kuruluyla ve kamuoyuyla paylaştıklarını belirten Sürmen, "2019-20 transferlerinin camiamızın beklentilerine uygun olmadığını özellikle yabancı transferlerdeki hataları kabullenemediğimizi ifade ettim. Ekim ayında internet üzerinden yaptığımız genel kurulda, aynı eleştiriyi orada da yaptık. Bu kamuoyunda da yer aldı. Şu isteniyorsa her başarısız sonuçtan sonra söyleyeyim kurul başkanların öyle bir sistemi olmamalı. Biz zamanında söyledik şimdi yazanlar başarısız sonuçtan sonra söylüyor. Aramızda çok ciddi fark var. Elbette kulüplerinde kendi politikaları vardır" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, üyelikten çıkarılanlarla ilgili olarak ise şunları söyledi, "İki yıl üst üste ödeme yapmadıkları için çıkarılan üyelerimiz var. 2019 yılında 9 bin 427 kişi üyelikten çıkarılmış. Bunlardan 51’i itiraz etmiş. 40 kişininki kabul edilmiş. 2020 yılında ise bin 262 kişi iki yıl ödeme yapmadığı için çıkartılmış ve 16 kişi itiraz etmiş ve kabul edilmiş. Renk ve ruh bağları yok. Bunlar bir şekilde üye yapılmış. Herkes kendi dönemde kaydediyor sonra ayrıldıktan sonra o kayıtlar kalıyor. Tüzük tadilatı döneminde 26 bin olan üye sayımız 13 bin 177’ye düştü. 800 kişi de sırada bekliyor. Uyarılara rağmen yatırmamışlar. O nedenle bizim kimin üye yaptığıyla ilgili bir derdimiz yok. Bizim derdimiz gerçekten Trabzonspor’a bağlıysa biz onu her türlü koruruz ve kollarız. Bizim insanları çıkarma gibi bir gayretimizde olmaz kaldı ki bu konudaki kararda yönetim kuruluna aittir" dedi.

Atatürk’e onursal üyelik belgesi

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu tarafından Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ,10 Kasım 2020 tarihi itibarıyla onursal üye yapıldı. Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen imzalı onursal üyelik belgesi, düzenlenen toplantıda basın mensuplarına sunuldu.
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