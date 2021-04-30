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Trabzonspor dış sahada yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı

Süper Lig’in son haftalarında aldığı beraberliklerle dikkat çeken Trabzonspor, zirvede önemli puan kayıpları yaşarken, dış sahada yenilmezlik serisini 16 maça çıkartarak yeni bir rekora daha imza attı.

Spor 30.04.2021, 11:26
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Trabzonspor dış sahada yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı

Bordo-mavililer, Galatasaray'ın ardından Göztepe ile de deplasmanda 1-1 berabere kalarak, üst üste 5. beraberliğini elde etti. Dış sahadaki yenilmezlik serisini 16 maça çıkartan Karadeniz ekibi, ligde bu alandaki en uzun seriyi yakalayan takım oldu. Bu sezon dış sahada tek mağlubiyetini Fenerbahçe'ye karşı sezonun ilk yarısında Eddie Newton döneminde yaşayan bordo-mavililer, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ise dış sahada mağlubiyet yaşamadı. Karadeniz ekibi, toplamda 16 maçtır deplasmanda yenilgi yüzü görmedi.


Trabzonspor, bu sezon dış sahada 19 karşılaşmada 8 galibiyet, 10 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 34 puan topladı. Attığı 19 gole karşılık ise kalesinde 12 gol gördü. Karadeniz ekibi Antalyaspor ile birlikte deplasmanda en çok berabere kalan takım oldu.

Trabzonspor'un bu sezon dış sahada oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar ise şöyle:

Alanyaspor: 1 - Trabzonspor: 1
Ankaragücü: 0 - Trabzonspor: 1
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 0
Hatayspor: 0 - Trabzonspor: 1
Karagümrük: 1 - Trabzonspor: 2
Antalyaspor: 1 - Trabzonspor: 1
Gençlerbirliği: 1 - Trabzonspor: 2
Beşiktaş: 1- Trabzonspor: 2
Yeni Malatya: 0 - Trabzonspor: 2
Başakşehir: 0 - Trabzonspor: 0
Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 2
BB Erzurum: 0 - Trabzonspor: 0
Sivasspor: 0 - Trabzonspor: 0
Çaykur Rizespor: 0 - Trabzonspor: 0
Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 1
Göztepe:1 - Trabzonspor:1

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