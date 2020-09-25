Trabzonspor, Diabate’yi kadrosuna kattı

Trabzonspor, Fousseni Diabate’nin 1 milyon 573 bin 170 Euro sözleşme fesih bedeli karşılığında Leicester City’den transfer edildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Bordo-mavililer, Diabate ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kadro planlamasını sürdüren Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City’den Fousseni Diabate’yi 1 milyon 573 bin 170 Euro sözleşme fesih bedeli karşılığında renklerine bağladığını KAP’a bildirdi. Bordo-mavililer, oyuncunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 15’ini Leicester City’e ödeneceğini de açıkladı.

Yıllık 1 milyon Euro kazanacak

Karadeniz ekibi, 24 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-mavililer, KAP açıklamasında oyuncuya 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonları için 1’er milyon Euro, 2023-2024 sezonu için ise 1 milyon 50 bin Euro ödeneceği dile getirildi.

Ayrıca menajerlik hizmet bedeli olarak da Trabzonspor, Diabate ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 10’unu verecek.