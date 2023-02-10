Trabzonspor deprem bölgesinde

Trabzonspor’un Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara yönelik yardım çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavili o anlara ait bir video paylaştı.

AFAD’ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Trabzonspor, Malatya’daki depremzedelerin Trabzon’a dönmesi için afet bölgesine takım otobüsünü göndermişti. Bordo-mavili kulüp bu yolculuğun hikayesini paylaştı.