Trabzonspor Denswil’in maliyetini açıkladı

Trabzonspor, Stefano Denswil ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil arasında 3+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2022-2023 futbol sezonunda 1.250.000.-Eur garanti ücret ve 900.000.-Eur imza ücreti,

2023-2024 futbol sezonunda 1.250.000.-Eur garanti ücret ve 950.000.-Eur imza ücreti,

2024-2025 futbol sezonunda 1.250.000.-Eur garanti ücret ve 950.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.

Opsiyon sezonu için;

2025-2026 futbol sezonunda 1.250.000.-Eur garanti ücret ve 400.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %5’i ödenecektir." ifadelerine yer verildi.