Trabzonspor Denswil’in maliyetini açıkladı
Trabzonspor, Stefano Denswil ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Trabzonspor, Stefano Denswil ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil arasında 3+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2022-2023 futbol sezonunda 1.250.000.-Eur garanti ücret ve 900.000.-Eur imza ücreti,
2023-2024 futbol sezonunda 1.250.000.-Eur garanti ücret ve 950.000.-Eur imza ücreti,
2024-2025 futbol sezonunda 1.250.000.-Eur garanti ücret ve 950.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.
Opsiyon sezonu için;
2025-2026 futbol sezonunda 1.250.000.-Eur garanti ücret ve 400.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %5’i ödenecektir." ifadelerine yer verildi.