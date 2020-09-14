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Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını moralsiz başladı

SÜPER LİG'İN 2. HAFTASINDA DEPLASMANDA DENİZLİSPOR İLE KARŞILAŞACAK OLAN TRABZONSPOR BU MAÇIN HAZIRLIKLARINA MORALSİZ BAŞLADI.

Spor 14.09.2020, 12:29
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Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını moralsiz başladı

Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına moralsiz başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular rejenerasyon, ikinci gruptaki oyuncular normal antrenman gerçekleştirdi.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer çarşamba günü yapacağı antrenmanla Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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