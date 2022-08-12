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Trabzonspor'dan transfer açıklaması
İspanya ekiplerinden Levante'nin profesyonel futbolcusu Enis Bardhi'nin Trabzonspor'a transferi için görüşmelere başlandı.
Spor 12.08.2022, 12:54 12.08.2022, 12:58
Trabzonspor tarafından yapılan açıklamada, "İspanya ekiplerinden Levante'nin profesyonel futbolcusu Enis Bardhi'nin Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.