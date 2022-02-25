Trabzonspor'dan Efsane Geri Dönüş: 90+9'da kazandı!

Maç sonucu: Trabzonspor 3-2 Kayserispor

90+9' Trabzonspor 3-2 Kayserispor (Nwakaeme)

90+8' Trabzonspor penaltı kazandı.

83' Ceza yayı üzerinde tek toplarla kaleciyle karşı karşı kalan Visca bomboş pozisyonda topu kalecinin üzerine attı.

77' Kayserispor bu dakikalarda etkili geldi. Sağ kanattan topu alan Onur ceza sahası içindeki Thiam'a gönderdi ancak, Mame Baba Thiam istediği vuruşu yapamadı.

70' Sağ kanattan topu alan Onur içeriye doğru ortaladı, ceza sahası içinde Mame Baba Thiam topu kontrol edemedi.

59' Gol... Trabzonspor 2-2 Kayserispor (Djaniny)

50' Gol... Trabzonspor 1-2 Kayserispor (Visca)

İlk yarı sonucu: Trabzonspor 0-2 Kayserispor

45+1' Gol... Trabzonspor 0-2 Kayserispor (Thiam)

39' Soldan kazanılan köşe vuruşunu Edin Visca içeriye ortala o bölgede Vitor Hugo kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.

29' Trabzonspor'da Vitor Hugo savunma arkasına sarkan Andreas Cornelius'u düşündü ama savunma araya girdi.

24' Gol... Trabzonspor 0-1 Kayserispor (Gavranovic)

19' Sağ kanattan Mame Baba Thiam'ın pasıyla Cardoso içeriye iyi ortaladı o bölgede Thiam düzgün bir vuurşla topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.

10' Sol kanattan topu alan Anthony Nwakaeme şık çalımlarla çizgiye inip içerdeki Cornelius'a gönderdi ancak Andreas Cornelius topu iyi kontrol edemedi.

4' Hızlı gelişen Kayserispor atağında Onur Bulut yanındaki arkadaşı Abdulkadir Parmak'ı düşündü ancak iki oyuncu anlaşamayınca top oyun alanının dışına gitti.

1' Maç başladı.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, A. Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Kayserispor: Lung, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Abdulkadir, Attamah, Ramazan, Thiam, Cardoso, Gavranovic