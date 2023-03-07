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Trabzonspor'da deprem! Abdullah Avcı istifa etti

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, görevinden istifa etti. Avcı'nın istifa kararının yönetime ilettiği ve yönetimin kararı değerlendirdiği öğrenildi.

Spor 07.03.2023, 16:30 07.03.2023, 16:32
Trabzonspor'da deprem! Abdullah Avcı istifa etti

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, görevinden istifa etti. Avcı'nın istifa kararının yönetime ilettiği ve yönetimin kararı değerlendirdiği öğrenildi.

Abdullah Avcı Trabzonspor'un başında 116 maça çıktı. 59 yaşındaki çalıştırıcı bu maçlarda 1.93 puan ortalaması tutturdu.

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