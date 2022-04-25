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Başkan Özer Matlı: "Ayrı kaldığımız 2 yılın ardından çok şükür bu Ramazan ayını birlikte idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz"
Trabzonspor: "Cumartesi akşamı oynayacağımız Antalyaspor maçının biletleri sadece 4 dakikada tükendi! Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ediyor, bu coşkunun parçası olmak isteyen tüm bordo-mavilileri statta, evde, sokak
Trabzonspor: "Cumartesi akşamı oynayacağımız Antalyaspor maçının biletleri sadece 4 dakikada tükendi! Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ediyor, bu coşkunun parçası olmak isteyen tüm bordo-mavilileri statta, evde, sokakta, her yerde horona davet ediyoruz."
Spor 25.04.2022, 16:46
Trabzonspor: "Cumartesi akşamı oynayacağımız Antalyaspor maçının biletleri sadece 4 dakikada tükendi! Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ediyor, bu coşkunun parçası olmak isteyen tüm bordo-mavilileri statta, evde, sokakta, her yerde horona davet ediyoruz."