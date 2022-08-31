Trabzonspor, Cornelius transferini resmen duyurdu

Trabzonspor’un Danimarkalı forveti Andreas Cornelius, FC Kopenhag’a transfer oldu.

Trabzonspor, golcü oyuncusu Cornelius’un transferini resmen duyurdu. Bordo-mavili kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Andreas Evald Cornelius’un, FC Kopenhag’a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Kopenhag, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 6 milyon Euro ödeme yapacaktır" denildi.