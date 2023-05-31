Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında sahasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. Rondo ve sonuçlandırmayla devam eden antrenman, dar alanda oyun ile tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.