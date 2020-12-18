Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Abdullah Avcı, yönetiminde gerçekleştirilen antermanda bordo-mavililer taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirerek maç saatini beklemeye başladı.