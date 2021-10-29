Trabzonspor- Çaykur Rizespor (Canlı)

TRABZONSPOR 0-1 RİZESPOR

CANLI ANLATIM

22' Çaykur Rizespor'da Djokovic, penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi.Gol - Damjan Djokovic

21' Trabzonspor'da Ie, penaltıya sebebiyet verdiği gerekçesiyle sarı kart gördü.

Penaltı 20' Ceza sahası sol çaprazda Pohjanpalo'nun şutunda Edgar Ie'ye çarpan top kornere gitti. VAR incelemesinin ardından hakem Halil Umut Meler Ie'nin topu eliyle kestiğini tespit etti ve penaltı noktasını gösterdi.

14' Ceza sahası dışından uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşta Boldrin'in vuruşunda kaleci Uğurcan topu 2 hamlede kontrol etti.

14' Trabzonspor'da sakatlanan Gervinho, yerini Cornelius'a bıraktı.

5' Hamsik'in sol kanattan kullandığı etkili köşe vuruşunda ön direkte savunma son anda topu dışarı gönderdi.