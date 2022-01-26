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Trabzonspor, Bursaspor’dan 3 oyuncuyu kadrosuna kattı
Trabzonspor, Bursaspor’dan Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş’i kadrosuna kattı.
Spor 26.01.2022, 21:09
Trabzonspor, Bursaspor’dan Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş’i kadrosuna kattı.
Bordo-mavili kulüpten transferlerle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bursaspor Kulübü’nün profesyonel futbolcuları; Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş’in Kulübümüze transferi konusunda Bursaspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. 24.01.2022 tarihinde yapılan anlaşmaya göre; Bursaspor Kulübü’ne sözleşmeler fesih bedeli olarak taksitler halinde 29.000.000.-TL ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre Bursaspor Kulübüne ayrıca, şarta bağlı prim olarak 3 milyon TL ödeme yapılacaktır."