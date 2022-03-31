Trabzonspor - Beşiktaş maçını Zorbay Küçük yönetecek
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçta hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçta hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.
Spor Toto Süper Lig’de 31. hafta heyecanı 2 Nisan Cumartesi, 3 Nisan Pazar ve 4 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden açıklanan Merkez Hakem Kurulu’nun bu haftaki maçlara yaptığı atamalara göre, Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesinde hakem Zorbay düdük çalacak.
Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
2 Nisan Cumartesi
13.30 GZT Giresunspor - D.G. Sivasspor: Arda Kardeşler
16.00 Yukatel Kayserispor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
16.00 Altay - F.T. Antalyaspor: Yasin Kol
20.30 Galatasaray - V. Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
3 Nisan Pazar
13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 İ.H. Konyaspor - Göztepe: Erkan Özdamar
16.00 A. Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
20.30 Trabzonspor - Beşiktaş: Zorbay Küçük
4 Nisan Pazartesi
20.30 Medipol Başakşehir - Ö.K. Yeni Malatyaspor: Sarper Barış Saka
20.30 A. Hatayspor - Adana Demirspor: Mustafa Kürşad Filiz