banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Galatasaray sezona galibiyetle başladı
Galatasaray sezona galibiyetle başladı
Navid Afkari: İranlı güreşçi uluslararası tepkilere rağmen idam edildi
Navid Afkari: İranlı güreşçi uluslararası tepkilere rağmen idam edildi
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları ne kadar oldu?
“Asla diz çökmeyeceğim”
“Asla diz çökmeyeceğim”

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

SÜPER LİG'İN İLK HAFTASINDA SAHASINDA BEŞİKTAŞ'I KONUK EDECEK OLAN TRABZONSPOR, BU MAÇIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLAYARAK KAMPA GİRDİ.

Spor 12.09.2020, 20:00
2
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig’in ilk haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenman taktik çalışmasıyla tamamlandı. Trabzonspor’da korona virüs tedavisi gören Bilal Başacıkoğlu uzun bir sürenin ardından idmanda yer alarak takımdan ayrı çalıştı.

Pereira mesaj verdi

Trabzonspor’da yeni sezon öncesi yapılan son hazırlık maçında Çaykur Rizespor karşısında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Portekizli futbolcu Joao Pereira, sezonun ilk maçında forma giyemeyeceğini açıkladı. Joao Pereira sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın yeni sezon başlayacak. Ne yazık ki saha içinde takıma yardımcı olamayacağım ama kesinlikle dışarıdan benim takım arkadaşlarıma destek olacağım. Geçen sezon olduğu gibi, ne olursa olsun, güçlü ve birleşik bir aile gibi birlikte savaşmalıyız" ifadelerine yer verdi

Yorumlar (0)
banner378
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 13 Eylül 2020
İmsak 05:08
Güneş 06:35
Öğle 13:05
İkindi 16:38
Akşam 19:26
Yatsı 20:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Galatasaray 1 3
4. Alanyaspor 1 3
5. Fenerbahçe 1 3
6. Ankaragücü 0 0
7. Antalyaspor 0 0
8. Erzurumspor 0 0
9. Beşiktaş 0 0
10. Gençlerbirliği 0 0
11. Hatayspor 0 0
12. Başakşehir 0 0
13. Kasımpaşa 0 0
14. Kayserispor 0 0
15. Konyaspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Çaykur Rizespor 1 0
18. Gaziantep FK 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Altınordu 1 3
2. Ümraniye 1 3
3. Ankara Keçiörengücü 1 3
4. Ankaraspor 1 3
5. Adana Demirspor 0 0
6. Adanaspor 0 0
7. Akhisar Bld.Spor 0 0
8. Altay 0 0
9. Balıkesirspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Giresunspor 0 0
12. Samsunspor 0 0
13. Tuzlaspor 0 0
14. İstanbulspor 0 0
15. Bandırmaspor 1 0
16. Boluspor 1 0
17. Eskişehirspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Liverpool 1 3
3. Crystal Palace 1 3
4. Aston Villa 0 0
5. Brighton 0 0
6. Burnley 0 0
7. Chelsea 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Man City 0 0
11. M. United 0 0
12. Newcastle 0 0
13. Sheffield United 0 0
14. Tottenham 0 0
15. West Bromwich 0 0
16. West Ham 0 0
17. Wolverhampton 0 0
18. Leeds United 1 0
19. Southampton 1 0
20. Fulham 1 0
Takımlar O P
1. Granada 1 3
2. Celta de Vigo 1 1
3. Eibar 1 1
4. Atletico Madrid 0 0
5. Barcelona 0 0
6. Cádiz 0 0
7. Deportivo Alaves 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Huesca 0 0
11. Levante 0 0
12. Osasuna 0 0
13. Real Betis 0 0
14. Real Madrid 0 0
15. Real Sociedad 0 0
16. Real Valladolid 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Valencia 0 0
19. Villarreal 0 0
20. Athletic Bilbao 1 0