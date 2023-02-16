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Trabzonspor: "Beşiktaş Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1903 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır. Beşiktaş Kulübü’ne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz."

Trabzonspor: "Beşiktaş Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1903 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır. Beşiktaş Kulübü’ne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz."

Spor 16.02.2023, 15:03
Trabzonspor: "Beşiktaş Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1903 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır. Beşiktaş Kulübü’ne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz."

Trabzonspor: "Beşiktaş Kulübü, tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı Basel maçı hatıra biletlerinden 1903 adet satın alarak kampanyamıza destek sağlamıştır. Beşiktaş Kulübü’ne göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz."

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