Trabzonspor, Benik Tunani Afobe'yi transfer etti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamadfa, ''Profesyonel futbolcu Benik Tunani Afobe'nin 1 yıl süreyle geçici transferi konusunda Stoke City Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Stoke City Kulübü'ne kiralama bedeli olarak 100.000 avro ödenecektir.'' denildi.