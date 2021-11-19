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Trabzonspor, Batmanlı çocuklara 150 forma gönderdi

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde ikamet eden bir çocuk, Trabzonsporlu babasının formasını giydi. Küçük çocuğun giydiği büyük bedenli forma sosyal medyada yayınlınca, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, duruma kayıtsız kalmayarak Hasankeyf’teki 150 çocuğa Trabzonspor formasını gönderdi.

Spor 19.11.2021, 16:31
Trabzonspor, Batmanlı çocuklara 150 forma gönderdi

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde ikamet eden bir çocuk, Trabzonsporlu babasının formasını giydi. Küçük çocuğun giydiği büyük bedenli forma sosyal medyada yayınlınca, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, duruma kayıtsız kalmayarak Hasankeyf’teki 150 çocuğa Trabzonspor formasını gönderdi.

Formalarına kavuşan küçük Trabzonspor taraftarı çocuklar, büyük sevinç yaşadı. Toplam 150 çocuğa gönderilen formaları Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, Zeynel Bey Türbesi altında çocuklara dağıttı. Kaymakam Öztürk, Trabzonspor’un asil ve onurlu mücadelesiyle, yediden yetmişe bütün coğrafyalarda herkesin gönlüne taht kurmuş olduğunu söyledi. Kaymakam Öztürk, "Sevgisine mazhar olmuş bir kulüp bugün buradan bu asilliğini bir kez daha gösterdi. Çocuklar, hepiniz Trabzonsporlusunuz ya da Trabzonsporlu olacaksınız. Ama görünen o ki, Trabzonsporlusunuz. Hakikatten ben bir Trabzonlu olarak, Trabzonsporlu olarak sizlerin aranızda olduğum için, Hasankeyf‘te görev yaptığım için bugün bir kez daha kendimi gururlu hissediyorum. Trabzonspor, asil ve onurlu mücadelesiyle bugün burada tezahür ettiği gibi yediden 70’e bütün coğrafyalarda herkesin gönlüne taht kurmuş sevgisine mazhar olmuş bir kulüp. İnşallah bu sene bu güzel yolculuğun sonunda şampiyon olacak ve sizlerde buna şahitlik edeceksiniz. Belki biz de ilk defa belki şahitlik edeceğiz ve hepimiz destekleyeceğiz bu sene. Bu sene şampiyon olacak takımımız, o beklediğimiz, hayal ettiğimiz yıl bu yıl olacak. Kulübümüzü tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Bugün, burada bu gençlere sunmuş oldukları bu imkan, bu düşünce çok güzel. Batman ile Trabzon arasında çok güzel güçlü bir köprü kurmuş oldular. Hem bu gençleri sporla tanıştırdılar, hem de Trabzonspor’la tanıştırdılar. Onlarında yaptıkları çok kıymetli bir şey. Buradan kulübümüze, değerli yöneticilerine, başkanına, Başkan Yardımcımız Ertuğrul Bey’e bilhassa özellikle sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. İnşallah şöyle bir grubu da toplarız bir gün maça da bizi davet ederlerse gider, Trabzonspor’umuzu destekleriz" dedi.

Formaların çocuklara ulaşmasında emeği geçen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı ve Hasankeyf Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz, şahit oldukları olayın, Trabzonsporlu bir vatandaşın, oğluna büyük beden Trabzonspor forması giydirip Beşiktaş maçında sosyal medyada paylaşıldığını ifade etti. Akdeniz, "Trabzon basını bunu Trabzonspor yönetimine götürdü. Hasankeyf’teki 150 çocuğa çok güzel formalar gönderdiler. Sporun, barış, dostluk, kardeşlik olduğunu bir kez daha göstergesidir. Tabii bizim diğer isteğimiz de diğer kulüplerin Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi kulüplerin de bölgemize sık sık gelerek buradaki insanlarla irtibatı kurup kardeşliği pekiştirmesi. İşte sporun bu olduğuna inandığımız için. Gerçekten bu güzellik bu çocukların sevinci görülmeye değerdi. Trabzonspor yönetimine, Hasankeyf halkı adına, Trabzonspor taraftarına bir Galatasaraylı olarak teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Formasına kavuşan Trabzonspor’un küçük taraftarı Ecrin Mete ise, formaları Ertuğrul Doğan’ın kendilerine gönderdiğini dile getirerek, çok teşekkür ettiklerini kaydetti.

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