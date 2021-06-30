Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun Abdulkadir Ömür pişmanlığı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Manchester Ctiy’nin geçmişte Abdullkadir Ömür’e 23 Milyon Euro teklif ettiğini ancak satmadığı için pişman olduğunu söyledi.

Trabzonspor’un Olağan Mali Genel Kurulu’nda Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Yönetim Kurulu Mali ve İdari açıdan ibra edildi. Eski başkanlardan Muharrem Usta ile yapılan sulh ve ibra protokolü de genel kurulun onayından geçti.

Bordo-mavili kulübün Olağan Mali Genel Kurulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Başkan Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu genel kurula Trabzonspor eski başkanı Ahmet Celal Ataman, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen’in yanı sıra genel kurul üyeleri katıldı. Genel kurul, Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç başkanlığında genel kurul divanının oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Divan Başkanı Av. Ahmet Metin Genç, Trabzonspor sevgisinin ülkenin dört bir yanında olduğunu ve sadece Trabzon’la kaim olmadığını söyledi.

Borç 1 Milyar 91 Milyon 490 bin TL olarak açıklandı

Trabzonspor Genel Müdürü Sinan Zengin, Faaliyet Raporuna ilişkin bilgilendirme yaptı. Zengin, faaliyet döneminin tamamına yakın kısmının pandemi şartları altında geçtiğini söyledi. 1 Kasım 2019 -31 Ekim 2020 dönemi arasındaki mali tablolar ile bağlı tüm şirketlerin faaliyetlerinin yer aldığı bilançoya ilişkin bilgi veren Kulüp Genel Müdürü Sinan Zengin, kulübün aynı tarihler itibariyle net borcunun 1 milyar 91 milyon 490 bin 668 lira olduğunu açıkladı.

Üye sayısı 13 bin 187

Denetleme Kurulu Raporu hakkında İsmet Keskin bilgi verdi. Keskin, 2020 tarihi itibariyle 10 bin 689 üyenin üyelikten çıkarıldığını ve bu üyelerden itiraz eden 67 kişiden 56 üyenin itirazının geriye dönük üyelik aidatlarını ödemek koşulu ile kabul edildiğini söyledi. Keskin, Trabzonspor’un halen 13 bin 187 üyesi bulunduğunu kaydetti.

Genel Kurulun 5 ve 6. maddeleri hakkında genel kurul üyeleri söz alarak görüşlerini bildirdi. Üyelerden İbrahim Ertürk, 2010-2011 sezonu şampiyonu yazılı Trabzonspor formasıyla kürsüye çıkarak, "Ben kulağa değil göze hitap etme hakkımı kullanıyorum. Sadece bir şey söyleyeceğim, Eskişehirspor’un Trabzonspor’un alacaklarından vazgeçmesi için talepleri var. Yurt dışından şike için büyük fedakarlıkta bulunmuş biri olarak hakkımızı almadan olumlu cevap verirseniz hakkım olsun üzerimize" dedi.

Bunun üzerine Divan Başkanı Ahmet Metin Genç, 2010-2011 sezonu şampiyonunun tertemiz anasının ak sütü gibi Trabzonspor olduğunu savunarak, bu mücadelenin hiçbir zaman bitmeyeceğini söyledi. Genç, “Bu dil ağızımızda döndüğü, parmaklarımız yazdığı sürece 2010-11’de Fenerbahçe şike yapmıştır. Şampiyon Trabzonspor’dur” ifadelerini kullandı

Ağaoğlu: "Başkaları gibi otel lobilerinde eleştiren camialardan değiliz"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, genel kurul üyelerine yaptığı konuşmada, hem yapılan eleştirilere cevap verdi hem de bugüne kadar yaptıkları faaliyetlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, yapılan her eleştiriyi kabullenmeleri gerektiğini belirterek, "Başkaları gibi otel lobilerinde eleştiren camialarından değiliz. Eleştirilerimizi yaparken kişi özelinde kulüp başkanlık mevkiinin saygısını muhafaza edelim. Ne şekilde olursa olsun eleştirilerin başımın üzerinde yeri var. Kulübün en önemli organı genel kuruldur. Genel kurul onay vermiş, yönetimler yürümüş. İlk icraatımız, ’Yüzde 50 üstü harcamadan başkan ve yönetim kurulu sorumludur’ maddesini tüzüğe eklemek oldu. Spor yasası 20-21 sene oldu, hala çıkmıyor. Büyük sıkıntılar var, 20 senedir bu yasanın çıkmaması için ayak direyen kulüpler Türk futbolunun lokomotifleridir. Biz bu maddeyi tüzüğümüze eklediğimizde ‘Ayağınıza sıktınız’ denildi" dedi.

"Bonservisi elinde olan oyuncu imza parası istiyor"

A takım net maaşının zaman içerisinde düşürüldüğünü de sunumla anlatan Ağaoğlu, "A takım net maaşları 2017-18 sezonunda 40 milyon Euro, 2018-19 sezonunda 18.9 milyon Euro, 2019-20 sezonunda 20 milyon Euro ve 2020-21 sezonunda 19 milyon 500 bin Euro olarak oluştu. İmza parasıyla ilgili eleştiriler var. İmza parası nedir; futbolda bir oyuncuyu transfer ederken, futbolcunun kulübüyle sözleşmesi var ise bonservis ödüyorsunuz ya da bonservisi elindeyse imza parası talep ediyor. Oyunculara toplam 2 milyon 183 bin Euro yıllık imza ücreti ödenecek. Trabzonspor’un ne gizlisi ne de saklısı var, yaptığınız zaman da suçtur. 3 yıllık faaliyetlerimizde oyuncu satışlarından 42 milyon Euro transfer geliri, varken, bonservis gideri ise 20 milyon Euro’ydu. Bir oyuncunun 3 yıllık maliyeti 22 milyon Euro’ydu. Nasıl bu noktaya geldik?” ifadelerini kullandı.

"Bankalar birliği anlaşmasında yeni modele geçildi"

Bankalar Birliği ile yapılan yapılandırma konusunda da açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, şöyle konuştu: "Özellikle diğer 3 kulübümüzün gündeminde olan bir durumdu, faizleri dahi ödemediklerini ifade ettiler. Bunun üzerine yeni model devreye sokuldu. 2 sene anapara faiz ödemesiz, önümüzdeki seneden sonra 3-4-5. senelerde anapara faiz ödemesi koşuluyla borçlar yeniden yapılandırıldı. Trabzonspor’un 1 milyar TL’lik borcu, 900 milyon TL anapara borcu bulunmaktadır. Bunlar Trabzonspor’un rahatlıkla ödeyebileceği bir paralar. Ama tabii ki aynı mali disiplini devam ettirdikçe olacak bunlar. Bunun sorumluluğu genel kuruldan geçiyor.”

"UEFA’dan ceza almamız için baskı yapanlar oldu"

Ağaoğlu, Avrupa Kupası’na katılamamalarının UEFA ile Muharrem Usta döneminde yapılan, finansal fair-play anlaşmasına uyulmamasından kaynaklandığını, kendilerinin kısa süre içerisinde yaptıkları çalışmalara karşın bu cezanın kalkmadığını anlatarak, "Bir UEFA yöneticisinin, bir profesyonelin kendi ağzından itirafıdır! ’Bu doğrultuda Trabzonspor Kulübü’nün üzerine gidilmesi ve bir an önce sonlandırılması konusunda Türkiye’den baskı olduğunu’ ifade etti. Ben bu isimleri de veririm, sıkıntı yok. UEFA orada, bizim karşımızda çok sert durdu. Yapmış olduğumuz sermaye artırımı için 2016-17-18 sürecini kapsamıyor dediler, vergi affı için 2016’da FFP Komitesi’ndeki sorumlu profesyonel ’Eğer vergi affını yaparsanız biz bunu kabul ederiz’ demesine rağmen yine aynı yöneticinin var olduğu kurul bu kez yapmış olduğumuz vergi affını gerçekçi bulmayarak kabul etmedi. Muharrem Usta’nın bağışlamış olduğu paraya sıra gelmedi" açıklamasını yaptı.

“Kritik maçlarımız öncesi cezaları açıkladılar"

"Bize men cezası verdiler ve tarih de çok manidardır" ifadesini kullanan Ağaoğlu, “Disiplin Kurulu’nun o cezayı vermesi, pandemi sürecinin bitip de Göztepe ve Fenerbahçe, Alanyaspor maçlarımızın hemen öncesine denk geliyor. CAS’ın vermiş olduğu karar da Türkiye Kupası’nı oynadıktan sonra geldi. CAS da bu kararı onayladı, yaşanan olay bu. Kimin üzerine gidilecekse hep beraber gidilsin. Kulüp başkanı olarak benim bir sorumluluğum varsa ben bunu hesabını vermeye hazırım. Burada bizim bir sorumluluğumuz olduğu söyleniyorsa ben bunun akşama kadar hesabını veririm" şeklinde konuştu.

"Bizi şikayet eden UEFA’da görev yapan bir profesyonel"

Salondaki delegelerin bahsedilen ismi açıklanmasının istemesi üzerine Başkan Ağaoğlu, şunları söyledi: "Ben kimseyi korumuyorum, kollamıyorum. Ben 30 yıldır Trabzonspor için mücadele ediyorum. Koruyacak kollayacak bir yer varsa Trabzonspor Başkanı, Trabzonspor’u koruyup kollar. Bu farklı ajandaları olan kulüplerin tarzıdır. Biz kimseyi zan altında bırakmıyoruz. Ama süreçte neler yaşandığının bilinmesi için söyledim bunu" ifadelerini kullandı.

"Eskişehirspor Kulübü’ne karşı tavrımız nettir"

Konuşma yapan bazı genel kurul üyelerinin Eskişehirspor Kulübü’nün transfer yasağını kaldırmak için talep ettiği borçsuzluk imzasının verilmemesi yönündeki talepleriyle ilgili de konuşan Ağaoğlu, "2010-2011 sezonu Eskişehirspor meselesi var. Bu kulüp, bu takım şampiyonlukları kaybettiği zaman hayatta olanların değil, canlarını kaybedenlerin haklarını kim kime helal edecek. Trabzonspor Kulübü’yle alakalı olarak bir takım tasarrufların içerisinde bulunan insanlar keserin ve sapın bir gün döneceğini bilerek tasarrufta bulunacaklar. Bu tür bir eylemin içerisinde bulunan bir kulüp 310 bin Euro’yu ödeyemiyorsa bu onların sorunu. Bunlarla ilgili olarak her taraftan aramayan kalmadı. Bu iş 310 bin Euro’luk alacak - verecek işi değildir, bu iş prensip işidir. O gün hayatını kaybeden Mustafa’nın davasıdır bu. Ahmet Ağaoğlu’nun davası değildir. Bu konuda tavrımız nettir” ifadelerini kullandı.

Teşekkür konuşmasında Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Ömür sözleri

Ağaoğlu, Uğurcan Çakır’ı kendisinin pazarlamadığını, oyuncunun kendi yeteneğiyle kendi pazarını oluşturduğunu belirterek, "Biri satmayalım, bir diğeri de fiyatını buldun mu satılmalı diyor. Göreve geldiğimiz zaman Uğurcan, 3. kaleciydi. Önündeki kalecilerin bir tanesi 2,5 milyon, diğeri 1,5 milyon Eruo alıyordu. Bırakın bedelini biz ödeyelim. Abdülkadir Ömür için Manchester City 23 milyon verdiğinde satmadım, hata yaptım. Ben o hatayı bir defa yaparım. Eleştirilere, katılanlara, yönetime onay veren herkese teşekkür ederim" dedi.