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Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’nda yarın sahasında İsviçre’nin Basel takımı ile oynanacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Spor 15.02.2023, 18:24
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’nda yarın sahasında İsviçre’nin Basel takımı ile oynanacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basın mensuplarına ilk 15 dakikası açık tutulan bir antrenman gerçekleştirdi. Antrenmanın bu bölümünde oyuncular, ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Edin Visca, Dorukhan Toköz ve Marek Hamsik, yarınki karşılaşmada yer alamayacak.