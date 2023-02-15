Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’nda yarın sahasında İsviçre’nin Basel takımı ile oynanacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basın mensuplarına ilk 15 dakikası açık tutulan bir antrenman gerçekleştirdi. Antrenmanın bu bölümünde oyuncular, ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Edin Visca, Dorukhan Toköz ve Marek Hamsik, yarınki karşılaşmada yer alamayacak.