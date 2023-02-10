Son Dakika
Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat’ta sahasında oynayacağı Basel maçı hazırlıklarına başladı.
Spor 10.02.2023, 21:11
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat’ta sahasında oynayacağı Basel maçı hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde başlayan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5’e 2 çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, geniş alanda oyun ile tamamlandı.
Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın 11.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.