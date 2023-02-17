Trabzonspor, Basel ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ikinci maçında 23 Şubat’ta deplasmanda oynayacağı Basel karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basına kapalı olarak gerçekleşen antrenmanda, dün akşam Basel karşısında oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise dinamik ısınma ve teknik ısınmanın ardından 5’e 2 gerçekleştirdi. Dar alanda oyun ile devam eden antrenman dayanıklılık çalışması ile tamamlandı.

Tedavileri süren Dorukhan Toköz ve Edin Visca’nın yer almadığı antrenmanda Marek Hamsik takımdan ayrı çalıştı. Bordo-mavililerin yeni transferi Lazar Markovic de antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor, yarın yapacağı izinin ardından 19 Şubat Pazar günü çalışmalarına devam edecek.