Trabzonspor Başakşehir Özet İzle | TS Başakşehir Maç Kaç Kaç Bitti

Trabzonspor Başakşehir Özet İzle... Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 2020-2021 sezonunun ilk 3 puanını almış oldu.

Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yendi. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 32'de İrfan Can ve 54. dakikada Edin Visca'dan geldi. Geride kalan 4 haftada sırasıyla Hatayspor, Galatasaray ve Karagümrük'e 2-0'lık skorlarla mağlup olan, Göztepe ile de golsüz berabere kalan Okan Buruk'un takımı, yeni sezonun ilk 3 puanını Trabzon karşısında almış oldu.

Başakşehir, ligde son olarak geride kalan sezonun 33. haftasında sahasında Kayserispor'u 1-0 yenerek 3 puan sevinci yaşamıştı.

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Maçtan Dakikalar

110. dakikada Lewis Baker'in ceza saha dışında sert şutunda top kaleci Mert'in sağından az farkla auta çıktı.

30. dakikada Afobe'nin ceza sahası içinde kafa ile indirdiği topa gelişine vuran Sefa Kınalı'nın şutunu kaleci Mert, kornere çıkardı.

32. dakikada İrfan Can Kahveci rakiplerinden sıyrılarak ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Topu tekrar önün alan Kahveci düzgün bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan topu ağlarla buluşturdu. 0-1

45. dakikada Lewis Baker'ın uzak mesafeden yerden vuruşunu kaleci Mert, kurtardı.

53. dakikada Deniz Türüç'ün pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Visca'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğin içine çarparak ağlarla buluştu. 0-2

76. dakikada Medipol Başakşehir'in sol taraftan kullandığı korner atışında Skrtel'in kafa ile indirdiği topa, Epureanu'nun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü.

87. dakikada Lewis Baker sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasa içinde Edgar le'nin kafa vuruşu yuvarlak Mert'de kaldı.

Stat: Medical Park

Hakem: Bahattin Şimşek, Mustafa Sönmez, Osman Gökhan Bilir

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Edgar le, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Safa (Semedo dk. 60), Baker, Abdülkadir Ömür (Ahmet Canbaz dk. 85 ?), Diabate (Bilal Başacıkoğlu dk. 78), Afobe (Yusuf Sarı dk. 85 ?)

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Campi, Plaza, Serkan Asan

Teknik Direktör: Eddie Newton

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, Rafael (Mahmet Tekdemir dk. 60), Visca (Aleksic dk. 86 ?), İrfan Can Kahveci (Berkay Özcan dk. 75), Deniz Türüç (Gulbrandsen dk. 86 ?), Demba Ba (Crivelli dk. 74)

Yedekler: Volkan , Giulliano, Ravil Tagir, Rodrigues, Mete Kaan Demir

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: İrfan Can Kahveci (dk. 32), Visca (dk. 53) (Medipol Başakşehir)

Sarı Kartlar: Sefa Kınalı (Trabzonspor), Bolingoli (Medipol Başakşehir)