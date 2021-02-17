Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını eksik sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını 9 oyuncusundan yoksun olarak sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışmaya Covid-19 testleri pozitif çıkan 6 oyuncunun yanı sıra tedavileri devam eden Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Trondsen katılmadı. Başakşehir maçında kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle forma giyemeyecek olan Nwakaeme ise takımla birlikte antrenmana katıldı. Bordo-mavili takım cezalı olan Nwakaeme ile birlikte 10 oyuncusundan yoksun olarak İstanbul deplasmanına gidecek.

Abdullah Avcı uyardı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, antrenman öncesinde ise oyuncularını uyardı. Takımda görülen pozitif vakaların yanı sıra bu süreçte daha dikkatli olmaları gerektiğini oyuncularına aktaran deneyimli teknik adam hava şartlarının da zorlaşmasıyla birlikte doğabilecek sakatlıklar karşısında daha dikkatli olunmasını istedi.

Taktik çalıştı

Trabzonspor, bugün gerçekleştirdiği antrenmanda taktik çalışması gerçekleştirdi. Eksik kadro ile İstanbul deplasmanına gidecek olan tecrübeli teknik adam elindeki oyuncu kadrosuna göre taktik versiyonlar denerken, bordo-mavililer antrenmanda dinamik ve teknik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması ve 5’e 2 çalışması gerçekleştirildi. Antrenman dar alan oyunları ve çift kale maç ile son buldu.

Yolculuk yarın

Trabzonspor, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlamasının ardından İstanbul’a gidecek. Türk Hava Yolları’na (THY) özel bir uçak ile 18 Şubat Perşembe günü saat 15.45’de İstanbul’a hareket edecek.