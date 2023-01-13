Trabzonspor, Başakşehir karşısında moral arıyor

Spor Toto Süper Lig’de zor günler geçiren Trabzonspor, konuk edeceği Medipol Başakşehir karşısında alacağı puan ya da puanlarla moral bulmak istiyor. 685 gündür evinde yenilmeyen bordo-mavililer, seriyi 34 maça çıkarmayı hedefliyor.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında 14 Ocak Cumartesi günü saat 19.00’da Başakşehir’i ağırlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Alex Taşcıoğlu yapacak.

Geçtiğimiz hafta Alanyaspor deplasmanda 5-0’lık mağlubiyet alarak lider Galatasaray’ın 10 puan gerisinde kalan bordo-mavililerde Teknik Direktör Abdullah Avcı, yönetim ile görüşerek yola devam kararı almıştı.

Yarın 33 maçtır yenilmediği sahasında Başakşehir’i konuk edecek olan Trabzonspor, rakibi karşısında alacağı puan veya puanlarla moral bulmak için mücadele edecek. Bu sezon iç sahada farklı dış sahada farklı bir görüntü sergileyen Karadeniz ekibi, evinde son yenilgisini 8 Mart 2021’de Alanyaspor’a 3-1 kaybettiği 2020-2021 sezonunun 29. hafta maçında almıştı. Sahasında 685 günlük yenilmezlik serisi yakalayan bordo-mavili ekip, söz konusu 33 maçta 21 galibiyet ve 12 beraberlik elde etti.

Bir siyah, bir beyaz

Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetle zirve için önemli bir adım atmıştı. Deplasmanda ise Fatih Karagümrük karşısındaki 4-1’lik mağlubiyet büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. Ardından ağırladığı Giresunspor’u 3-0 yenen Karadeniz ekibi, dış sahada ise Alanyaspor’a 5-0 kaybetti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon deplasmanda oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Avcı’nın takımı, bu karşılaşmalarda 11 puan elde etti.