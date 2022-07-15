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Trabzonspor, barbekü partisinde buluştu

Slovenya’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bugün düzenlenen barbekü partisinde bir araya geldi.

Spor 15.07.2022, 16:46
Trabzonspor, barbekü partisinde buluştu

Slovenya’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bugün düzenlenen barbekü partisinde bir araya geldi.

Kampta gerçekleşen barbekü partisine teknik direktör Abdullah Avcı, teknik ekip ve futbolcular katıldı.

Bordo-mavililer bu akşam yapacağı antrenmanla Slovenya’daki yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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