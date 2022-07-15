Son Dakika
Trabzonspor, barbekü partisinde buluştu
Slovenya’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bugün düzenlenen barbekü partisinde bir araya geldi.
Spor 15.07.2022, 16:46
Slovenya’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bugün düzenlenen barbekü partisinde bir araya geldi.
Kampta gerçekleşen barbekü partisine teknik direktör Abdullah Avcı, teknik ekip ve futbolcular katıldı.
Bordo-mavililer bu akşam yapacağı antrenmanla Slovenya’daki yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.