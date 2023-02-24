Trabzonspor, Avrupa'ya veda etti
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında deplasmanda İsviçre'nin Basel takımına 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Maçtan dakikalar
11. dakikada sağ kanattan Abdülkadir'in pasında sol kanatta topla buluşan Trezeguet'in ceza yayına yaklaşırken yaptığı vuruşta kaleci son anda topu kornere çeldi.
13. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topla buluşan Amdouni'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutu ağlara gitti. 1-0
25. dakikada Larsen'in ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda kaleci Hitz topu güçlükle çeldi.
26. dakikada ceza sahası içinde Gomez, Kade tarafından yere düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
27. dakikada beyaz noktanın başına geçen Bakasetas'ın şutunda top yandan auta çıktı.
30. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Zeqiri'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.
59. dakikada ceza yayı üzerinden Trezeguet'in vuruşunda top yandan auta çıktı.
71. dakikada Trabzonspor'un paslaşarak kullandığı köşe atışında Doğucan'ın ortasında Bartra'nın kafa vuruşu kaleyi bulmadı.
76. dakikada ceza sahası içinde Amdouni'nin şutunu kaleci Uğurcan çeldi. Dönen topu Zeqiri ağlara gönderdi. 2-0
Stat: St. Jakob-Park
Hakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian Devis, Roberto del Palomar
Basel: Hitz, Lang, Diouf, Amdouni, Zeqiri (Nuhu dk. 83 ?), Frei, Pelmard, Burger, Kade (Galache dk. 69), Xhaka (Males dk. 64), Novoa (Ndoye dk. 64)
Yedekler: Mirko Salvi, De Mol, Hugo Vogel, Essiam, Liam Millar, Bradley Fink
Teknik Direktör: Heiko Vogel
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen (Eren Elmalı dk. 81 ?), Bartra, Vitor Hugo (Peres dk. 46), Denswil, Doğucan (Yusuf Yazıcı dk. 76), Siopis (Umut Bozok dk. 60), Bakasetas, Abdülkadir (Bardhi dk. 81 ?), Trezeguet, Gomez
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Hüseyin Türkmen, Arif Boşluk, Naci Ünüvar, Gbamin
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Amdouni (dk. 13), Zeqiri (dk. 76) (Basel)
Sarı kartlar: Taulant Xhaka, Males, Dan Ndoye (Basel), Doğucan, Larsen (Trabzonspor)