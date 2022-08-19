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Trabzonspor Antalya’ya gitti

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor , Antalya’ya gitti.

Spor 19.08.2022, 17:21
Trabzonspor Antalya’ya gitti

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor , Antalya’ya gitti.

Bordo-mavililer özel uçak ile saat 16.30 sıralarında Antalya’ya hareket etti. 23 futbolcunun bulunduğu kafilede; Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Jens Stryger Larsen, Vitor Hugo, Denswil, Taha Altıkardeş, Marc Bartra, Eren Elmalı, Emmanouil Siopis, Doğucan Haspolat, Dorukhan Toköz, Enis Bardhi, Kerem Şen, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Jean Evrard Kouassi, Mountassir Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Trezeguet, Emrehan Gedikli, Djaniny Semedo ve Andreas Cornelius yer aldı.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan kadroda yer almayacak.

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