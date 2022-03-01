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Uluslararası Adalet Divanı, Rusya-Ukrayna arasındaki soykırım iddialarına ilişkin 7-8 Mart’ta duruşma düzenleyecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılıp katılmayacağına ilişkin, “Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara da katılma eğilimimiz yok” dedi.
Trabzonspor - Antalyaspor maçından kareler -2-
Trabzonspor - Antalyaspor maçından kareler
Spor 01.03.2022, 22:52
Trabzonspor - Antalyaspor maçından kareler