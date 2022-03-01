Trabzonspor - Antalyaspor maç sonucu: 2-0

Trabzonspor , Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Antalyaspor'u ağırladı. Süper Lig’de şampiyonluğa en yakın rakibi Konyaspor'a 17 puan fark atarak koşan Fırtına, Türkiye Kupası'nda da yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Süper Lig'de 27 maçlık yenilmezlik serisini bozan ve bu sezon ligdeki tek yenilgisini aldığı Antalyaspor'u ağırlayan Fırtına maça çok etkili başladı. Henüz 11'de Djaniny'nin asistinde Edin Visca'nın golüyle 1-0 öne geçen Karadeniz temsilcisi adeta Antalyaspor'u ilk 40 dakika yarı sahasına hapsetti. 28'de Djaniny ile gole çok yaklaşan Fırtına direğe takıldı. İlk devrenin son 5 dakikasında Antalyaspor etkili olsa da başka gol sesi çıkmadı, Trabzonspor soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıda da Trabzonspor baskısı vardı. Farkı 2'ye çıkarmak isteyen Bordo-Mavili ekip özellikle 62'de gole çok yaklaştı. Önce Bakasetas vurdu, top üst direkten döndü, ardından Kouassi tamamlamak istedi fakat Fildişili futbolcu da direğe takıldı! Bu dakikanın ardından iki takımın da pozisyonları olsa da aradığı golü yine Trabzonspor buldu. 88'te sahneye Berat Özdemir çıktı ve maçın skorunu belirledi: 2-0.

Bu sonuçla Fırtına, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final biletini alan ilk takım oldu. Antalyaspor ise çeyrek finalde kupaya veda etti. (fanatik)