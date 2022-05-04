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Trabzonspor: "Antalyaspor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Stefano Denswil’in bugün çekilen MR’ında; sol bacak arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Trabzonspor: "Antalyaspor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Stefano Denswil’in bugün çekilen MR’ında; sol bacak arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Spor 04.05.2022, 16:26 04.05.2022, 16:46
Trabzonspor: "Antalyaspor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Stefano Denswil’in bugün çekilen MR’ında; sol bacak arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."