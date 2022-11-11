Trabzonspor Ankara'da 1 puana razı
Spor Toto Süper Lig’in 14’üncü haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada sol kanattan Hamsik'in ortasında arka direkte Abdülkadir'in şutunda top kaleci Bahadır'da kaldı.
19. dakikada Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Bahadır'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Eren Elmalı'nın şutu üstten auta gitti.
59. dakikada Trabzonspor'un kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Naci Ünüvar'ın şutu farkla üstten auta çıktı.
70. dakikada Maxi Gomez'in sağ kanattan yaptığı yerden ortada topla buluşan Enis Bardhi'nin yaptığ ıvuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
74. dakikada MKE Ankaragücü'nün kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Trabzonsporlu Larsen topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Tolga Ciğerci, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
90+6. dakikada sağ kanattan ceza sahasına çevrilen topta Sowe'nin şutunu kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Mete Kalkavan, Aleks Taşcıoğlu, Kemal Yılmaz
MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler (Oğuz Ceylan dk. 80 ?), Taylan Antalyalı (Ghayas Zahid dk. 67), Tolga Ciğerci, Emre Kılınç (Jese dk. 57), Pedrinho (Lamine Diack dk. 80 ?), Beridze (Chatzigiovannis dk. 67), Sowe
Yedekler: Nurullah Aslan, Atakan Çankaya, Şahverdi Çetin, Rodrigues, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Marc Bartra, Vitor Hugo (Denswil dk. 46), Eren Elmalı, Gbamin (Umut Bozok dk. 77 ?), Marek Hamsik (Siopis dk. 77 ?), Abdulkadir Ömür (Naci Ünüvar dk. 57), Yusuf Yazıcı (Djaniny dk. 46), Enis Bardhi, Maxi Gomez
Yedekler: Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Umut Bozok, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolat, Lahtimi
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Enis Bardhi (dk. 70) (Trabzonspor), Tolga Ciğerci (dk. 74 pen.) (Ankaragücü)
Sarı kartlar: Yasin Güreler, Mujakic (MKE Ankaragücü), Vitor Hugo, Umut Bozok (Trabzonspor)