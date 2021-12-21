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Trabzonspor Altay'ı 2-1'le geçti

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Altay, konuk ettiği Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu.

Spor 21.12.2021, 22:01 21.12.2021, 22:21
Trabzonspor Altay'ı 2-1'le geçti

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Altay, konuk ettiği Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada orta alandan yüklenen Trabzonspor’da Bakasetas’ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cornelius, plase vuruşla topu kalenin sağından ağlara gönderdi. 1-1

54. dakikada orta alandan atak yapan Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür’ün savunma arkasına attığı topla ceza sahası içerisinde buluşan Djaniny, kalecinin üzerinden aşırtma vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

59. dakikada ceza sahası yayının solunda savunmadan topu kapan Poko, bekletmeden kaleye vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

76. dakikada orta alandan rakibinden topu kapan Kappel, yaklaşık 50 metre top sürerek ceza sahasına girdi, topu sağına çekip şut atan Kappel’in pozisyonunda meşin yuvarlak sağ kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

80. dakikada orta alandan yüklenen Altay’da ceza sahası içerisinde Poko’nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Bamba, şutunu attı ancak kaleci Uğurcan topu kurtardı.

88. dakikada orta alandan yüklenen Trabzonspor’da Koita’nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Cornelius, yerden vuruşla kalenin sağından topu ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Ali Şansalan xx, Serkan Ok xx, Kemal Yılmaz

Altay: Lis xx, Cebrail xx, Murat xx, Thiam xx, Naderi xx, Poko xx, Zeki xx, Pinares xx (Paixao dk. 90+1 ?), Kappel x, Rodriguez xx (Rayan dk. 90+1 ?), Bamba x

Yedekler: Cihan, Aka, Ceyhun, Thaciano, Kazımcan, Eren, Deniz, Özgür

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Trabzonspor: Uğurcan xx, Peres xx, Edgar xx (Hüseyin dk. 85 ?), Denswill xx, Trondsen xx (Koita dk. 79 xx), Siopis x (Bakasetas dk. 46 xx), Berat x (Dorukhan dk. 46 x), Hamsik xx, Abdülkadir Ömür xx (Ahmetcan dk. 90+2 ?), Djaniny xx, Cornelius xxx

Yedekler: Arda, Yusuf, Yunus, Abdulkadir Parmak, Serkan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Cebrail (dk. 33) (Altay), Cornelius (dk. 51 ve 88) (Trabzsonspor)

Sarı Kartlar: Djaniny, Hamsik, Bakasetas (Trabzonspor), Poko, Pinares, Naderi (Altay)

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