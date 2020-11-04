banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
İzmirli çocuklardan duygulandıran sürpriz
İzmirli çocuklardan duygulandıran sürpriz
Beyaz Saray yakınlarında tansiyon yükseliyor
Beyaz Saray yakınlarında tansiyon yükseliyor
Sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Vali Yerlikaya'dan esnek mesai açıklaması
Vali Yerlikaya'dan esnek mesai açıklaması

Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

TRABZONSPOR, SÜPER LİG’İN 8. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI ALANYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Spor 04.11.2020, 14:37
3
Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililer taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Tedavisine devam edilen Hüseyin Türkmen dışında takımda eksik oyuncu bulunmazken, antrenmanda oyuncuların neşeli oldukları gözlendi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
15°
parçalı bulutlu
banner378
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 17
2. Alanyaspor 6 16
3. Galatasaray 7 13
4. Karagümrük 7 11
5. Rizespor 7 11
6. Kasımpaşa 7 11
7. Başakşehir 7 10
8. Beşiktaş 6 10
9. Gaziantep FK 7 8
10. Sivasspor 6 8
11. Antalyaspor 7 8
12. Hatayspor 5 8
13. Malatyaspor 7 8
14. Göztepe 6 7
15. Erzurumspor 6 7
16. Konyaspor 6 6
17. Kayserispor 6 6
18. Gençlerbirliği 6 5
19. Trabzonspor 7 5
20. Denizlispor 6 5
21. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 8 17
3. Adana Demirspor 8 15
4. Samsunspor 8 15
5. Ankara Keçiörengücü 8 14
6. Altınordu 7 13
7. Adanaspor 8 12
8. Akhisar Bld.Spor 8 12
9. Giresunspor 7 11
10. Altay 6 10
11. Bursaspor 8 10
12. Balıkesirspor 8 10
13. Ümraniye 8 8
14. Menemen Belediyespor 7 6
15. Bandırmaspor 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 8 3
18. Eskişehirspor 8 3
Takımlar O P
1. Liverpool 7 16
2. Tottenham 7 14
3. Everton 7 13
4. Southampton 7 13
5. Wolverhampton 7 13
6. Chelsea 7 12
7. Aston Villa 6 12
8. Leicester City 6 12
9. Arsenal 7 12
10. Man City 6 11
11. Newcastle 7 11
12. Leeds United 6 10
13. Crystal Palace 7 10
14. West Ham 7 8
15. M. United 6 7
16. Brighton 7 5
17. Fulham 7 4
18. West Bromwich 7 3
19. Sheffield United 7 1
20. Burnley 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 8 17
2. Real Madrid 7 16
3. Atletico Madrid 6 14
4. Cádiz 8 14
5. Granada 7 14
6. Villarreal 7 12
7. Real Betis 8 12
8. Getafe 7 11
9. Osasuna 7 10
10. Elche 6 10
11. Athletic Bilbao 7 9
12. Barcelona 6 8
13. Valencia 8 8
14. Deportivo Alaves 8 8
15. Eibar 8 8
16. Sevilla 6 7
17. Celta de Vigo 8 6
18. Levante 7 5
19. Huesca 8 5
20. Real Valladolid 7 3