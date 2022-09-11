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Trabzonspor, Adana’ya gitti
Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligi’in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı için Adana’ya gitti.
Spor 11.09.2022, 16:53
Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligi’in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı için Adana’ya gitti.
Trabzonspor öğlen saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı çalışmayla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladıktan sonra Adana’ya hareket etti. Saat 16.30’da özel uçak ile Adana’ya giden bordo-mavili kafilede 22 futbolcu yer aldı.
Trabzonspor’un Adana Demirspor maçı kafilesi şu şekilde:
"Uğurcan Çakır, M.Taha Tepe, Kağan Moradoğlu, Larsen, Hugo, Denswil, Bartra, Eren, Siopis, Gbamin, Doğucan,Hamsik, Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Naci, Trezeguet, Umut, Gomez, Emrehan"
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Beşiktaş
|5
|13
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Alanyaspor
|6
|8
|10. Giresunspor
|6
|7
|11. Kayserispor
|5
|6
|12. Antalyaspor
|5
|6
|13. Kasımpaşa
|5
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Sakaryaspor
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|8
|6. Pendikspor
|4
|7
|7. Tuzlaspor
|5
|7
|8. Eyüpspor
|4
|7
|9. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|10. Rizespor
|3
|5
|11. Samsunspor
|4
|5
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|5
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|5
|13
|2. Real Madrid
|4
|12
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Atletico Madrid
|5
|10
|5. Real Betis
|4
|9
|6. Osasuna
|4
|9
|7. Athletic Bilbao
|4
|7
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Real Sociedad
|4
|7
|11. Celta Vigo
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|4
|5
|14. Almeria
|4
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|5
|0
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