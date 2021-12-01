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Bakan Koca: "Mevcut aşıların sürelerine riayet edilerek kullanılması yeni varyanta karşı da etkili olabilecektir. Mevcut durum değerlendirildiğinde aşıların etkisini kısıtlayan bir durum öne çıkmamaktadır. Vatandaşlarımızın aşılarını tamamlaması son
Sağlık Bakanı Koca, “Yeni varyantın virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı anlaşılmıştır. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır. Ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur.”
Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında sahasında konuk edeceği Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Spor 01.12.2021, 19:25
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında sahasında konuk edeceği Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı, yönetiminde yapılan çalışmaya, sağ ayağında ödem oluşan Djaniny, sol ayağında kas spazmı yaşayan Trondsen’in yanı sıra tedavisi süren Erce Kardeşler antrenmanda yer almadı. Bordo-mavililer antrenmanda koşu, dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.
Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.