Trabzonspor, Abdulkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen’in sözleşmelerini uzattı

Trabzonspor, Abdulkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen’in sözlşmelerini uzattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten KAP yapılan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdülkadir Ömür arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre; oyuncuya, 2022-23 sezonunda 20.000.000 TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda ise oyuncuya; bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30’dan fazla olmayacaktır.

Trabzonspor ile Hüseyin Türkmen arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre; oyuncuya, 2022-23 sezonunda 9.000.000 TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda ise oyuncuya; bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30’dan fazla olmayacaktır."