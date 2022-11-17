Trabzonspor, Abdulkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen’in sözleşmelerini uzattı
Trabzonspor, Abdulkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen’in sözlşmelerini uzattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor, Abdulkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen’in sözlşmelerini uzattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Bordo-mavili kulüpten KAP yapılan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdülkadir Ömür arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre; oyuncuya, 2022-23 sezonunda 20.000.000 TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda ise oyuncuya; bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30’dan fazla olmayacaktır.
Trabzonspor ile Hüseyin Türkmen arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre; oyuncuya, 2022-23 sezonunda 9.000.000 TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda ise oyuncuya; bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30’dan fazla olmayacaktır."