Trabzonspor'a transfer oldu

Trabzonspor, Gençlerbirliği'nden Berat Ayberk Özdemir'i transfer etti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Profesyonel futbolcu Berat Ayberk Özdemir'in kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000 avro ödenecektir.

Ayrıca, Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne ödenecek tutardan sonra kalan kısmın %20'si ödenecektir.''

Öte yandan Gaston Matias Campi'nin, Fatih Karagümrük A.Ş'ye 2020-21 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak kiralandığı duyuruldu.