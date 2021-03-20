Trabzonspor : 4- MKE Ankaragücü:1
Süper Lig’in 31. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü’nü konuk etti. Mücadele bordo-mavili ekibin 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Süper Lig’in 31. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü’nü konuk etti. Mücadele bordo-mavili ekibin 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada sol taraftan gelişen MKE Ankaragücü atağında Atilla’nın içeriye çevirdiği topla buluşan Lobzhanidze’nin yerden vuruşu savunmaya da çarptı, kaleci Uğurcan Çakır son anda meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
59. dakikada Djaniny’in ceza sahası yayı üzerinden sert şutunu kaleci Korcan güçlükle çeldi.
73. dakikada ceza sahası içinde Börven’in vuruşunda Marlon’un göğüsten dönen topu tamamlamak isteyen Badji’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.
80. dakikada sağ kanatta topla ceza alanına giren Geraldo içeriye çevirdiği topa Badji’nin yakın mesafeden kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
90+4. dakikada Yusuf Sarı’nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Korcan’dan seken topu kale önünde Edgar le tamamladı. 4-1
Stat: Medical Park
Hakemler: Zorbay Küçük xxx, İbrahim Çağlar Uyarcan xxx, Kemal Yılmaz xxx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Hüseyin Türkmen xx (Hosseini dk. 71 x), Edgar le xxx, Vitor Hugo xxx, Marlon xxx, Abdulkadir Parmak xxx, Yunus Mallı xx (Lewis Baker dk. 71 x), Bakasetas xx (Flavio dk. 81 ?), Ekuban xxx (Afobe dk. 85 ?), Nwakaeme xxx, Djaniny xxx (Yusuf Sarı dk. 81 ?)
Yedekler: Erce Kardeşler, Safa Kınalı, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Serkan Asan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
MKE Ankaragücü: Friedrich x (Korcan dk. 37 x), Atilla x, Sarlija x, Kulusic x, Tiago Pinto x (Badji dk. 72 x), İbrahim Akdağ x (Orkan Çınar dk. 89 ?), Endri Çekici x (Assane El Hadji dk. 72 x), Geraldo x, Pantsil x (Emre Vural dk. 89 ?), Lobzhanidze x, Torgeir Börven x
Yedekler: Pazdan, Erdi Dikmen, Ali Kaan, Idriz Voca
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Ekuban (dk. 8 ve 28), Djaniny (dk. 28), Edgar le (dk. 90+4) (Trabzonspor) İbrahim Akdağ (dk. 26 pen.) (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: Hikmet Karaman, Atilla, Sarlija (MKE Ankaragücü), Djaniny, Abdullah Avcı (Trabzonspor)